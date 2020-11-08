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    Клопп: Не будешь сосредоточен на матче против «Сити» — проиграешь по-крупному

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил разгромное фиаско в последнем матче против «Манчестер Сити» (0:4).

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Если не будешь на сто процентов сосредоточен на матче против "Сити", проиграешь по-крупному! Не уверен, что мне нужна была эта игра в качестве доказательства, но это на сто процентов так.

    Мы впервые выиграли чемпионат, поэтому я понятия не имел, как подготовиться к следующему матчу, если честно.

    Я не хотел переусердствовать: "Парни, забудьте о том, что произошло три дня назад. Давайте покажем себя всему миру против 'Сити'. Бла-бла-бла.

    Знаю, что ребята хотели выиграть матч, но мы не были так же сосредоточены, как обычно. В тот вечер мы по-прежнему играли в хороший футбол, но, к сожалению, не смогли забить, а они забили четыре раза", — цитирует Клоппа Goal.com.

    8 ноября "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" в матче 8 тура АПЛ. Предлагаем почитать наш прогноз на эту игру. 0

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