Клопп: Не будешь сосредоточен на матче против «Сити» — проиграешь по-крупному

Наставник «Ливерпуля»вспомнил разгромное фиаско в последнем матче против «Манчестер Сити» (0:4).

«Если не будешь на сто процентов сосредоточен на матче против "Сити", проиграешь по-крупному! Не уверен, что мне нужна была эта игра в качестве доказательства, но это на сто процентов так.

Мы впервые выиграли чемпионат, поэтому я понятия не имел, как подготовиться к следующему матчу, если честно.

Я не хотел переусердствовать: "Парни, забудьте о том, что произошло три дня назад. Давайте покажем себя всему миру против 'Сити'. Бла-бла-бла.

Знаю, что ребята хотели выиграть матч, но мы не были так же сосредоточены, как обычно. В тот вечер мы по-прежнему играли в хороший футбол, но, к сожалению, не смогли забить, а они забили четыре раза", — цитирует Клоппа Goal.com.

8 ноября "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" в матче 8 тура АПЛ. Предлагаем почитать наш прогноз на эту игру. 0