Сигурдссон: У ЦСКА прекрасная команда

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал поражение от «Фейенорда» (1:3) в третьем туре Лиги Европы.

«Конечно, мы разочарованы результатом. Хотели одержать здесь первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы, но не получилось.

Мы должны были играть лучше. У нас были открывания, но мы, в отличие от соперника, не использовали их должным образом.

У них хорошая команда. Они забили три гола за короткий отрезок времени и решили исход матча. Такое нельзя позволять, ведь у нас такая прекрасная команда. Нам нужно проанализировать игру, а дальше будет видно», — приводит слова Сигурдссона официальный сайт УЕФА. 0