Сигурдссон: У ЦСКА прекрасная команда

Арнор Сигурдссон (справа)
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«Конечно, мы разочарованы результатом. Хотели одержать здесь первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы, но не получилось.
Мы должны были играть лучше. У нас были открывания, но мы, в отличие от соперника, не использовали их должным образом.
У них хорошая команда. Они забили три гола за короткий отрезок времени и решили исход матча. Такое нельзя позволять, ведь у нас такая прекрасная команда. Нам нужно проанализировать игру, а дальше будет видно», — приводит слова Сигурдссона официальный сайт УЕФА. 0