Пранделли может временно возглавить «Фиорентину»

Главный тренерможет покинуть свой пост, сообщает La Nazione.

По сведениям источника, 56-летний специалист может быть уволен независимо от результата ближайшего матча серии А. Временным тренером может стать наставник «Пармы» Чезаре Пранделли, который согласится подписать контракт до конца сезона.

Отметим, что Пранделли уже работал в «Фиорентине» с 2005 по 2010 год. Под его руководством флорентийцы доходили до полуфинала Кубка УЕФА в сезоне-2007/08. Также они дважды квалифицировались в Лигу чемпионов.

В настоящий момент «Фиорентина» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав семь очков. 0