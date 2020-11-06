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    Газзаев возглавит ярославский «Шинник»

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    Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о назначении Юрия Газзаева главным тренером «Шинника».

    Юрий Газзаев
    Юрий Газзаев

    «Сегодня встретился Юрием Газзаевым. В понедельник он будет назначен новым тренером ФК "Шинник". Поблагодарил Юрия Фарзуновича за то, что он согласился вновь возглавить наш футбольный клуб. Под его руководством команда прекрасно выступала 2011-2012 годах, тогда мы боролись за выход в премьер-лигу.

    Встреча получилась продуктивной. Обсудили план модернизации стадиона "Шинника". Новым этапом развития футбола в регионе станет реализация соглашения с Минспорта и РФС. В рамках этого соглашения планируем усовершенствовать футбольную инфраструктуру, укрепить материально-техническую базу и проводить обучение специалистов. Увеличим количество детских футбольных центров и модернизируем систему подготовки резерва. Желаю Юрию Фарзуновичу и команде "Шинника" громких спортивных побед!» — приводит пресс-служба «Шинника» слова Миронова.

    Газзаев уже работал в «Шиннике» в 2011–2012 годах. После 19 туров первенства ФНЛ сезона-2020/21 «Шинник» идет на предпоследнем, 21-м месте. 0

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