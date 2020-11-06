ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиЯзыджи разгромил «Милан», «Селтик» на грани провала. Интересные события Лиги Европы
  • 14:47
    • Жота — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 14:15
    • Шварц: Вполне вероятно, что Шунин не сыграет с «Локомотивом»
  • 13:09
    • Сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке
  • 12:52
    • Скорую помощь с игроком «Рубина» не выпускали со стадиона 20 минут
  • 12:18
    • РПЛ не заинтересована в создании европейской Суперлиги
    Все новости спорта

    Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

    Футбол Футбол Англии АПЛ Саутгемптон Вулверхэмптон Вест Хэм Астон Вилла Тоттенхэм Челси Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    АПЛ опубликовала на своем официальном сайте список претендентов на звание лучшего футболиста по итогам октября.

    Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
    Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

    В голосовании по выбору игрока месяца участвуют Че Адамс («Саутгемптон»), Конор Коади («Вулверхэмптон»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Тьяго Силва («Челси») и Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

    Голосование среди болельщиков завершится вечером 9 ноября. Итоги опроса среди фанатов будут объединены с голосами 20 капитанов клубов АПЛ и группы экспертов.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барсы» продлят проигрышную серию уфимцев?
  • «Сочи» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Прервет ли «Ньюкасл» беспроигрышную серию «святых»?
  • «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Эльче» и «Сельта» много не забьют?
  • «Эльче» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.76
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эльче — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Страсбур — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сассуоло — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры