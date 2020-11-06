Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
globallookpress.com
В голосовании по выбору игрока месяца участвуют Че Адамс («Саутгемптон»), Конор Коади («Вулверхэмптон»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Тьяго Силва («Челси») и Кайл Уокер («Манчестер Сити»).
Голосование среди болельщиков завершится вечером 9 ноября. Итоги опроса среди фанатов будут объединены с голосами 20 капитанов клубов АПЛ и группы экспертов.