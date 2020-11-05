Тетрашвили дисквалифицирован на 4 матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС)сообщил, что защитник «Тамбова»дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России.

В матче 13-го тура против «Динамо» (1:2) футболист наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьски.

«Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России. Футболист был на заседании, сказал, что сожалеет о своем поступке и не должен был делать так.

Он принес извинения клубу, тренерскому штабу и болельщикам "Тамбова". На наш вопрос, принес ли он извинения Шиманьски, сказал, что нет», — приводит «РИА Новости» слова Григорьянца.

Таким образом, Тетрашвили пропустит матчи «Тамбова» против «Ахмата», «Краснодара», «Уфы» и «Спартака». 0