ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Лацио»Лучше, чем ничего. «Зенит» почти простился с плей-офф ЛЧ
  • 18:08
    • Чехия обыграла Швецию на старте Кубка Карьяла
  • 17:55
    • Тестирование Шунина на коронавирус показало сомнительный результат
  • 17:45
    • Агенты Халка связывались с «Зенитом» — СМИ
  • 17:26
    • УЕФА предложил пересмотреть правило игры рукой
  • 16:54
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Париже
    Все новости спорта

    Тетрашвили дисквалифицирован на 4 матча

    Футбол Тамбов Динамо РПЛ Футбол России РФС Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России.

    Гурам Тетрашвили
    Гурам Тетрашвили

    В матче 13-го тура против «Динамо» (1:2) футболист наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьски.

    «Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России. Футболист был на заседании, сказал, что сожалеет о своем поступке и не должен был делать так.

    Он принес извинения клубу, тренерскому штабу и болельщикам "Тамбова". На наш вопрос, принес ли он извинения Шиманьски, сказал, что нет», — приводит «РИА Новости» слова Григорьянца.

    Таким образом, Тетрашвили пропустит матчи «Тамбова» против «Ахмата», «Краснодара», «Уфы» и «Спартака». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли ЦСКА команду Дика Адвоката?
  • «Фейенорд» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Стоит ли финнам опасаться сборную России?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Справится ли «Мольде» с атаками «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Мольде». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.72
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фейенорд — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Заря — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лудогорец — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.62
  • Прогноз на матч Милан — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры