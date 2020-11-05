«Севилья» — «Краснодар»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержала домашнюю победу над— 3:2.

Счет в матче на 17-й минуте открыли кубанцы — Шапи ударом со штрафного закрутил мяч в ближнюю девятку.

Спустя четыре минуты в ворота «Севильи» был назначен пенальти. Берг ударом с 11-метровой отметки уверенно направил мяч впритирку со штангой — без шансов для вратаря.

На 42-й минуте «Севилья» отквитала один мяч. Жордан справа вырезал передачу на ближний угол вратарской, где Ракитич здорово сыграл на опережение, головой подрезав мяч под дальнюю штангу.

А в добавленное к первому тайму время севильцы остались вдесятером — Уткин протолкнул передачу на ход Олссону, который был готов ворваться в штрафную хозяев, но Навас со спины нарушил правила — на прямую красную.

Счет сравнялся на 69-й минуте. Кайо грубо ошибся на линии своей штрафной, подарив мяч Эн-Несири, который такой шанс использовал, поразив ближний угол ворот.

А три минуты спустя «Севилья» вышла вперед. Подача справа со стандарта привела к попаданию мяча в штангу, но отскок получился на Эн-Несири, который ударом в касание оформил дубль.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Севилья — Краснодар 3:2 Голы: 0:1 Магомед-Шапи Сулейманов (17'), 0:2 Маркус Берг (пенальти) (21'), 1:2 Иван Ракитич (42'), 2:2 Юссеф Эн-Несири (69'), 3:2 Юссеф Эн-Несири (72') Севилья: Томаш Вацлик, Жюль Кунде (Оскар Родригес, 34'), Хесус Навас, Серхио Эскудеро (Маркос Акунья, 34'), Диего Карлос, Неманья Гудель, Жоан Жордан (Юссеф Эн-Несири, 60'), Иван Ракитич, Лукас Окампос, Люк де Йонг (Карим Рекик, 83'), Мунир Эль-Хаддади (Фернандо, 60') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес (Егор Сорокин, 46'), Евгений Чернов, Кайо, Юрий Газинский, Кристофер Ольссон, Даниил Уткин (Вандерсон, 75'), Маркус Берг, Leon Sabua (Eduard Spertsyan, 34'), Магомед-Шапи Сулейманов Предупреждения: Жюль Кунде (16'), Оскар Родригес (50'), Eduard Spertsyan (51'), Кайо (59'), Маркус Берг (90') Удаление: Хесус Навас (45')

Группа Е: 1. «Челси» — 7 очков, 2. «Севилья» — 7, 3. «Ренн» — 1, 4. «Краснодар» — 1.

В 4-м туре «Краснодар» примет на своем поле «Севилью», а «Челси» сыграет с «Ренном» во Франции. 0