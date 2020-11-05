«Севилья» — «Краснодар»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче на 17-й минуте открыли кубанцы — Шапи ударом со штрафного закрутил мяч в ближнюю девятку.
Спустя четыре минуты в ворота «Севильи» был назначен пенальти. Берг ударом с 11-метровой отметки уверенно направил мяч впритирку со штангой — без шансов для вратаря.
На 42-й минуте «Севилья» отквитала один мяч. Жордан справа вырезал передачу на ближний угол вратарской, где Ракитич здорово сыграл на опережение, головой подрезав мяч под дальнюю штангу.
А в добавленное к первому тайму время севильцы остались вдесятером — Уткин протолкнул передачу на ход Олссону, который был готов ворваться в штрафную хозяев, но Навас со спины нарушил правила — на прямую красную.
Счет сравнялся на 69-й минуте. Кайо грубо ошибся на линии своей штрафной, подарив мяч Эн-Несири, который такой шанс использовал, поразив ближний угол ворот.
А три минуты спустя «Севилья» вышла вперед. Подача справа со стандарта привела к попаданию мяча в штангу, но отскок получился на Эн-Несири, который ударом в касание оформил дубль.
Группа Е: 1. «Челси» — 7 очков, 2. «Севилья» — 7, 3. «Ренн» — 1, 4. «Краснодар» — 1.
В 4-м туре «Краснодар» примет на своем поле «Севилью», а «Челси» сыграет с «Ренном» во Франции. 0