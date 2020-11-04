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    Стали известны составы «РБ Лейпциг» и ПСЖ на матч Лиги чемпионов

    «РБ Лейпциг» — ПСЖ: составы, прогноз, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и ПСЖ на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Анхель Ди Мария
    Анхель Ди Мария

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Конате, Мукиеле, Нкунку, Айдара, Анхелиньо, Ольмо, Форсберг, Забитцер.

    Запасные: Чаунер, Мартинес, Поульсен, Хванг, Адамс, Серлот, Самарджич, Клюйверт, Хенрихс, Кампль, Мартел, Вош

    ПСЖ: Навас, Флоренци, Данило, Кимпембе, Кюрзава, Эррера, Маркиньос, Гуйе, Ди Мария, Сарабия, Кин

    Запасные: Рико, Рандриамами, Керер, Паредес, Рафинья, Диалло, Баккер, Дагба, Пембеле, Руиз-Атил, Фадига

    Матч начнется в 23:00 мск.

    С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь и здесь, следить за ходом поединка — тут. 0

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