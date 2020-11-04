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    Совершит ли реванш «Лейпциг» в дуэли с ПСЖ?

    «РБ Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — ПСЖ
    ПСЖ набрал три очка после 2-х туров
    4 ноября состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» примет ПСЖ на стадионе «Ред Булл Арена». Начало встречи в 23:00 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — ПСЖ.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 04 Ноября 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 ПСЖ ПСЖ
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    «РБ Лейпциг»

    В стартовой игре группового раунда немецкая команда разобралась с «Истанбул Башакшехир» дома (3:0). Тем не менее, во 2-м туре она потерпела разгром от «МЮ» (0:5) в гостях и занимает третье место.

    «РБ Лейпциг» начал сезон в 1/32 финала Кубка Германии, где коллектив раскатал «Нюрнберг» (3:0). Затем в чемпионате подопечные Нагельсманна переиграли «Майнц» (3:1) и расписали мировую с «Байером» (1:1).

    После ничьей с «аптекарями» «быки» трижды победили в Бундеслиге. «Быки» взяли верх над «Шальке» (4:0), «Аугсбургом» (2:0) и «Гертой» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После разгрома от «МЮ» клуб снова проиграл — «Гладбаху» (0:1) в прошлом туре Бундеслиги. В таблице чемпионата «Ред Булл» идет третьим с 13 очками на счету.

    ПСЖ

    Команда из столицы Франции начала еврокубковый сезон с поражения «Манчестер Юнайтед» (1:2) дома. Во 2-м туре группы Лиги чемпионов ей удалось выиграть у «Истанбула» (2:0) на выезде и подняться на вторую строчку.

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    • А в Лиге 1 красно-синим недавно удалось вернуть себе лидерство в таблице. Сейчас ПСЖ имеет на своем счету 21 очко и опережает «Лилль» на два балла.

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  • 29/10/2020

    • В начале сезона ПСЖ с кучей кадровых потерь из-за коронавируса проиграл «Лансу» (0:1) и «Марселю» (0:1). Однако с тех пор парижане в первенстве идут без потерь.

    В других матчах чемпионата Франции команда Томаса Тухеля победила «Мец» (1:0), «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1), «Ним» (4:0), «Дижон» (4:0) и «Нант» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья оценивается в 3,50.

    Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,00. 0

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    «РБ Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года. Прогноз на «РБ Лейпциг» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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