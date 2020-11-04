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    Как много голов ожидать от матча в Лейпциге?

    «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.75) на тоталы в матче Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — ПСЖ
    Мойзе Кин
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 4 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лейпциг» — ПСЖ.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 04 Ноября 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «РБ Лейпциг»

    Немецкая команда из Лейпцига находится на третьем месте в таблице группы H. Как и парижане, этот коллектив имеет 3 очка. А разница забитых и пропущенных у «Ред Булла» — 2:5.

    В первом туре Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» у себя дома принимал «Истанбул Башакшехир». Дубль Анхелино, оформленный за 20 минут, позволил хозяевам победить (2:0).

    На второй матч подопечные Юлиана Нагельсманна отправились в Манчестер. На «Олд Траффорд» «быки» потерпели крупное поражение (0:5).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» на выходных успел потерять лидерство. В таблице Бундеслиги этот коллектив теперь идет третьим с 13 очками. А все из-за того, что в недавней игре команда Нагельсманна уступила «Боруссии» М (0:1).

    ПСЖ

    В Группе H французский клуб находится на данный момент на втором месте с тремя баллами в активе и разницей голов — 3:2. От «МЮ» он отстает на 3 очка.

    В стартовом поединке Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» встретился как раз с «Манчестер Юнайтед». На «Парк де Пренс» хозяева потерпели поражение (1:2).

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    • Во втором матче подопечные Томаса Тухеля сыграли с «Истанбулом Башакшехир» в гостях. В Турции красно-синим пришлось нелегко, но в итоге они сумели добыть 3 очка (2:0).

    В Лиге 1 ПСЖ вновь возглавляет таблицу. За 9 матчей парижане заработали 21 очко и опередили второй клуб на 2 балла. В последних семи турах команда Тухеля только выигрывает.

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Лейпцига» в игре третьего тура группового этапа ЛЧ букмекеры дают коэффициент 3.22, на ничью — 3.60, а на победу ПСЖ — 2.28.

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    В минувшем розыгрыше турнира парижане разгромили команду Нагельсманна (3:0). Но сейчас уровень ответственности не такой высокий, как на стадии плей-офф.

    «РБ Лейпциг» уже извлек урок после предыдущей неудачи и на своем поле готов устроить результативную рубку в французским клубом. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 за 1.75. 0

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    «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.75) на тоталы в матче Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года. Прогноз на «Лейпциг» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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