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    «МЮ» на выезде проиграл «Башакшехиру»

    «Истанбул Башакшехир» и «МЮ»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Истанбул Башакшехир» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:1 (2:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 13-й минуте матча, когда Демба Ба совершил отличный проход и нанес удар в нижний правый угол ворот Дина Хендерсона — 1:0.

    На 40-й минуте поединка Эдин Вишча удвоил преимущество хозяев, получив идеальный пас в штрафной он точно пробил по воротам.

    На 44-й минуте Антони Марсьяль открылся под нацеленную передачу от Люка Шоу и ударом головой с близкого расстояния сократил разницу в счете — 1:2.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Истанбул Башакшехир — Манчестер Юнайтед 2:1
    Голы: 1:0 Демба Ба (13'), 2:0 Эдин Вишча (40'), 2:1 Антони Марсьяль (43') Истанбул Башакшехир: Мерт Гюнок, Рафаэл, Александр Епуряну, Мартин Шкртел, Боли Болинголи Мбомбо, Эдин Вишча, Даниэль Алексич, Беркай Озджан (Мехмет Топал, 87'), Ирфан Кавечи (Карлуш Понкк, 90'), Дениз Тюрюдж, Демба Ба (Фредрик Гульбрандсен, 79') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака (Тимоти Фосу-Менса, 76'), Аксель Туанзебе (Скотт МакТоминай, 46'), Хуан Мата (Эдинсон Кавани, 61'), Маркус Рашфорд (Мэйсон Гринвуд, 76'), Бруну Фернандеш, Неманья Матич, Донни ван де Бек (Поль Погба, 61'), Антони Марсьяль Предупреждения: Аксель Туанзебе (20'), Мартин Шкртел (89')

    «Манчестер Юнайтед» с шестью очками остается лидером группы H. Свой матч еще предстоит провести ПСЖ и «Лейпцигу». «Башакшехир» остается последним (три очка). 0

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