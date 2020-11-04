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    Гончаренко: Можно сказать, что мы знаем о «Фейеноорде» все

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями накануне игры Лиги Европы против «Фейеноорда».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Можно сказать, что мы знаем о "Фейеноорде" все. Работа тренера — глубоко проанализировать. Мы много посмотрели матчей как в чемпионате, так и в Лиге Европы.

    Мы очень хорошо знаем кадровую ситуацию, и как команда меняла схему в игре с "Вольфсбергом", как атакует и как обороняется.

    Единственное, по фамилиям не скажу, потому что как голландцам тяжело произносить наши фамилии, так и нам — голландские.

    Но могу выделить Спайича, потому что он играл в нашем чемпионате. У нас много информации, но ты сможешь сказать, что хорошо знаешь команду, только когда с ней сыграешь.

    В чемпионате Нидерландов больше открытых матчей, чем в нашей премьер-лиге. Мы знаем, как действует "Фейеноорд", и это не та команда, которая будет долго и глубоко обороняться.

    Мы знаем, что они любят атаковать, а они знают, что мы любим то же самое. Завтра ожидаю футбола, который очень нравится болельщикам. Не могу сказать, что это будет слишком открытый матч, но должно быть интересно.

    Эджуке у нас вышел на замену в матче с "Ротором", потому что до этого выглядел тяжеловато.

    Но завтра он может появится с первых минут, поскольку раньше выступал в чемпионате Голландии и хорошо знаком с Фейеноордом», — цитирует слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

    Нигерийский нападающий Чидеру Эджуке до перехода в ЦСКА в августе нынешнего года играл за голландский «Херенвен». 0

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