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    Мбаппе, Неймар и еще три игрока ПСЖ пропустят матч с «РБ Лейпциг»

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    Сразу пять футболистов «Пари Сен-Жермен» пропустят матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

    Звездный форвард Килиан Мбаппе не полетел в Германию, так как испытывает мышечный дискомфорт. Он был заменен в матче 9-го тура Лиги 1 против «Нанта».

    Неймар продолжает восстановление после травмы приводящих мышц. Он сможет вернуться на поле только после паузы на матчи сборных.

    В это же время после травм восстановятся Марко Верратти, Мауро Икарди и Юлиан Дракслер.

    Матч «РБ Лейпциг» — ПСЖ пройдет 4 ноября. Начало — в 23:00 мск. 0

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