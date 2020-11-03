Мбаппе, Неймар и еще три игрока ПСЖ пропустят матч с «РБ Лейпциг»

Сразу пять футболистовпропустят матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против

Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

Звездный форвард Килиан Мбаппе не полетел в Германию, так как испытывает мышечный дискомфорт. Он был заменен в матче 9-го тура Лиги 1 против «Нанта».

Неймар продолжает восстановление после травмы приводящих мышц. Он сможет вернуться на поле только после паузы на матчи сборных.

В это же время после травм восстановятся Марко Верратти, Мауро Икарди и Юлиан Дракслер.

Матч «РБ Лейпциг» — ПСЖ пройдет 4 ноября. Начало — в 23:00 мск. 0