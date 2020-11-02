ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоУдачное возвращение Дзагоева. ЦСКА выходит на первое место в РПЛ
  • 08:21
    • Лукаку пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
  • 21:30
    • Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 01:05
    • «Лион» в меньшинстве отвоевал ничью с «Лиллем»
  • 00:13
    • Первый гол Бэйла после возвращения принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
  • 22:11
    • «Наполи» проиграл «Сассуоло», «Рома» была сильнее «Фиорентины»
    Все новости спорта

    Уткин: Шварц мне начинает нравиться

    Футбол Динамо Тамбов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный блогер Василий Уткин признался, что его приятно удивило решение главного тренера «Динамо» Сандро Шварца выпустить молодых футболистов по ходу матча с «Тамбовом» (2:1) в 13-м туре чемпионата России.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    Несмотря на то, что «Тамбов» завершал матч вдевятером, «Динамо» смогло забить победный гол только на последних минутах. Кроме того, в дополнительное время голкипер столичного клуба Антон Шунин отразил пенальти.

    «Посмотрел "Динамо" против саранского "Тамбова". Конечно, отчаянно весело. Кто не смотрел: сто игровых минут, "Динамо" полчаса почти играет против 8 полевых, выходит вперед с пенальти через ВАР на 95-й, получает через ВАР пенальти себе на 99-й, и Шунин спасает.

    Это по части сюжета. Всем нам с этим нежданчиком повезло. Но это далеко не все. На такую концовку едва приехавший из Германии Сандро Шварц выпускал последовательно игроков второй команды. Карапузов, Тюкавин и Захарян доигрывали этот матч. Им было доверено.

    И это очень необычно. И очень по-иностранчески. И мне это показалось самым любопытным. Шварц в России 10 дней. Откуда он знает? Он креатура спортдиректора Бувача; Бувач знает этих пацанов. А Шварц не боится, так и надо проверять.

    Информативно же. Вообще, после этого Шварц мне начинает нравиться», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли кто-то из аутсайдеров АПЛ первую победу?
  • «Фулхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Унион» прервать неудачную серию в матчах с «Хоффенхаймом»?
  • «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Бенфика» побережет силы перед ЛЕ?
  • «Боавишта» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.30
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вильярреал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Верона — Беневентно
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры