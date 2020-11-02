Уткин: Шварц мне начинает нравиться

Известный блогерпризнался, что его приятно удивило решение главного тренера «Динамо»выпустить молодых футболистов по ходу матча с «Тамбовом» (2:1) в 13-м туре чемпионата России.

Несмотря на то, что «Тамбов» завершал матч вдевятером, «Динамо» смогло забить победный гол только на последних минутах. Кроме того, в дополнительное время голкипер столичного клуба Антон Шунин отразил пенальти.

«Посмотрел "Динамо" против саранского "Тамбова". Конечно, отчаянно весело. Кто не смотрел: сто игровых минут, "Динамо" полчаса почти играет против 8 полевых, выходит вперед с пенальти через ВАР на 95-й, получает через ВАР пенальти себе на 99-й, и Шунин спасает.

Это по части сюжета. Всем нам с этим нежданчиком повезло. Но это далеко не все. На такую концовку едва приехавший из Германии Сандро Шварц выпускал последовательно игроков второй команды. Карапузов, Тюкавин и Захарян доигрывали этот матч. Им было доверено.

И это очень необычно. И очень по-иностранчески. И мне это показалось самым любопытным. Шварц в России 10 дней. Откуда он знает? Он креатура спортдиректора Бувача; Бувач знает этих пацанов. А Шварц не боится, так и надо проверять.

Информативно же. Вообще, после этого Шварц мне начинает нравиться», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0