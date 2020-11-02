ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнТрансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • 22:07
    • УЕФА рассматривает вариант проведения всех матчей Евро-2020 в России
  • 19:48
    • В «Аяксе» зафиксирована вспышка коронавируса
  • 17:51
    • Экс-наставник «Урала» возглавил тульский «Арсенал»
  • 17:33
    • Киевское «Динамо» отправилось на матч ЛЧ с «Барселоной» без 13 игроков основы
  • 20:10
    • Симеоне надеется доставить «Локо» как можно больше проблем
    Все новости спорта

    «Фулхэм» одержал первую победу в сезоне

    «Фулхэм» — «Вест Бромвич»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Фулхэм Вест Бромвич Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Фулхэм» нанес поражение «Вест Бромвичу» в домашнем матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Крэйвен Коттедж», завершилась со счетом 2:0.

    «Дачники» вышли вперед на 26-й минуте, когда Бобби Рид на дальней штанге головой замкнул скидку от Александра Митровича.

    Еще через четыре минуты лондонцы удвоили свое преимущество. Ола Эйна нанес классный удар с линии штрафной площади в дальний верхний угол.

    Для подопечных Скотта Паркера эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Вест Бромвич 2:0
    Голы: 1:0 Бобби Рид (26'), 2:0 Ола Эйна (30') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Tosin Adarabioyo, Энтони Робинсон, Ола Эйна, Томас Кейрни, Бобби Рид (Иван Кавалейру, 85'), Марио Лемина (Harrison Reed, 46'), Адемола Лукман (Джо Брайан, 90'), Andre-Frank Zambo Anguissa, Александр Митрович Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Бранислав Иванович, Джейк Ливермор (Ромен Сойерс, 56'), Грэйди Диангана, Матеус Перейра (Каллум Робинсон, 56'), Филип Кровинович (Мэтт Филлипс, 70'), Конор Галлахер, Карлан Ахирни-Грант Предупреждения: Конор Галлахер (48'), Бобби Рид (55'), Адемола Лукман (57'), Ромен Сойерс (69'), Harrison Reed (83')

    В турнирной таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 17-е место (4 очка), а «Вест Бромвич» — 18-е (3 очка). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лидс» удивить «Лестер»?
  • «Лидс» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Ждать ли от «Локомотива» и «Атлетико» много голов?
  • «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Пчелы» и «лебеди» не уйдут с поля без забитых мячей?
  • «Брентфорд» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.30
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Локомотив — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.84
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сочи — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.66
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры