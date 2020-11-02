«Фулхэм» — «Вест Бромвич»: счет матча 2:0, обзор голов

нанес поражениев домашнем матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Крэйвен Коттедж», завершилась со счетом 2:0.

«Дачники» вышли вперед на 26-й минуте, когда Бобби Рид на дальней штанге головой замкнул скидку от Александра Митровича.

Еще через четыре минуты лондонцы удвоили свое преимущество. Ола Эйна нанес классный удар с линии штрафной площади в дальний верхний угол.

Для подопечных Скотта Паркера эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Вест Бромвич 2:0 Голы: 1:0 Бобби Рид (26'), 2:0 Ола Эйна (30') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Tosin Adarabioyo, Энтони Робинсон, Ола Эйна, Томас Кейрни, Бобби Рид (Иван Кавалейру, 85'), Марио Лемина (Harrison Reed, 46'), Адемола Лукман (Джо Брайан, 90'), Andre-Frank Zambo Anguissa, Александр Митрович Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Бранислав Иванович, Джейк Ливермор (Ромен Сойерс, 56'), Грэйди Диангана, Матеус Перейра (Каллум Робинсон, 56'), Филип Кровинович (Мэтт Филлипс, 70'), Конор Галлахер, Карлан Ахирни-Грант Предупреждения: Конор Галлахер (48'), Бобби Рид (55'), Адемола Лукман (57'), Ромен Сойерс (69'), Harrison Reed (83')

В турнирной таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 17-е место (4 очка), а «Вест Бромвич» — 18-е (3 очка). 0