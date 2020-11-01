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    • Гол Комличенко позволил «Динамо» победить «Тамбов»
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    Шварц: С «Тамбовом» получилась сумасшедшая игра

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура против «Тамбова» (2:1).

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    «Сегодня получилась сумасшедшая игра. Мы очень хорошо начали первые полчаса, забили гол.

    Могли забить еще раз, но во втором тайме сложилась непонятная ситуация. Мы должны играть в более интенсивный футбол.

    Имея преимущество в два игрока, надо показывать футбол другого качества. Мы довольны победой, но надо поблагодарить Шунина за отраженный пенальти.

    У нас была очень молодая команда, вышли два дебютанта. Для них это неоценимый опыт. Нам надо ориентироваться на тот футбол, что был у нас в первые 30 минут.

    Я был очень взволнован, когда пенальти бил Комличенко, поэтому не смотрел на удар. Рад, что он взял мяч в руки и забил гол. В раздевалке сказал спасибо Шунину», — цитирует пресс-конференцию Шварца «РИА Новости».

    Бело-голубые занимают четвертое место, набрав 23 очка. 0

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