Шварц: С «Тамбовом» получилась сумасшедшая игра

Главный тренер «Динамо»прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура против(2:1).

«Сегодня получилась сумасшедшая игра. Мы очень хорошо начали первые полчаса, забили гол.

Могли забить еще раз, но во втором тайме сложилась непонятная ситуация. Мы должны играть в более интенсивный футбол.

Имея преимущество в два игрока, надо показывать футбол другого качества. Мы довольны победой, но надо поблагодарить Шунина за отраженный пенальти.

У нас была очень молодая команда, вышли два дебютанта. Для них это неоценимый опыт. Нам надо ориентироваться на тот футбол, что был у нас в первые 30 минут.

Я был очень взволнован, когда пенальти бил Комличенко, поэтому не смотрел на удар. Рад, что он взял мяч в руки и забил гол. В раздевалке сказал спасибо Шунину», — цитирует пресс-конференцию Шварца «РИА Новости».

Бело-голубые занимают четвертое место, набрав 23 очка. 0