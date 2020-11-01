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    «Эвертон» уступил в гостях «Ньюкаслу»

    «Ньюкасл» — «Эвертон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 7-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» обыграл на своем поле «Эвертон» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 56-й минуте нападающий «сорок» Каллум Уилсон реализовал пенальти. На 84-й Уилсон оформил дубль, забив с игры после передачи Райана Фрейзера.

    В компенсированное время Доминик Калверт-Льюин «размочил» счет.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Эвертон 2:1
    Голы: 1:0 Каллум Уилсон (пенальти) (56'), 2:0 Каллум Уилсон (85'), 2:1 Доминик Калверт-Льюин (90') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Fabian Schaer, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Федерико Фернандес, Jacob Murphy, Джеффри Хендрик, Мигель Альмирон (Айзак Хэйден, 83'), Шон Лонгстафф, Аллан Сент-Максимен (Райан Фрейзер, 74'), Каллум Уилсон (Энди Кэрролл, 87') Эвертон: Робин Ольсен, Джонджо Кенни (Алекс Айуоби, 77'), Майкл Кин, Йерри Мина, Niels Nkounkou (Дженк Тосун, 69'), Аллан, Фабиан Делф, Гилфи Сигурдссон, Abdoulaye Doucoure, Андре Гомеш (Бернард, 61'), Доминик Калверт-Льюин Предупреждения: Niels Nkounkou (32'), Каллум Уилсон (55'), Йерри Мина (70'), Аллан (72'), Abdoulaye Doucoure (89'), Jacob Murphy (90')

    «Ньюкасл» набрал 11 очков и вышел на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» потерпел второе поражение и с 13-ю баллами идет вторым, отставая от «Ливерпуля» на три очка. 0

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