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    Примера. «Реал» сыграет с «Уэской», «Барселона» в гостях у «Алавеса»

    Обзор матчей 8 тура испанской Примеры

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    В период с 30 октября по 2 ноября пройдут матчи 8 тура испанской Примеры

    «Эйбар» — «Кадис» 0:2

    Дубль и ассист Альваро Негредо помогли «Кадису» одержать победу в выездном матче 8 тура Примеры над «Эйбаром».

    Негредо первым забил на 36 минуте матча, вывев «желтую субмарину» вперед. Спустя три минуты форвард ассистировал Сальвадору Санчесу, который удвоил преимущество гостей.

    Футбол. Испания. Примера
    Эйбар — Кадис 0:2
    Голы: 0:1 Alvaro Negredo (36'), 0:2 Salvi Sanchez (39') Эйбар: Марко Дмитрович, Эстебан Бургос (Рафаэл Суареш, 82'), Паулу Оливейра, Алехандро Посо, Анайц Арбилья, Серхио Альварес, Pape Kouli Diop (Эдуардо Экспозито, 46'), Такаси Инуи (Серхи Энрич, 46'), Кевин Родригеш (Дамиан Кондзёр, 75'), Бриан Хиль, Энрике Гарсия (Йосинори Муто, 82') Кадис: Херемиас Ледесма, Fali, Carlos Akapo, Juan Cala, Alfonso Espino, Jens Joensson (Augusto Fernandez, 80'), Jose Mari (Jon Ander, 80'), Salvi Sanchez (Ivan Alejo, 61'), Alex Fernandez, Энтони Лосано (Filip Malbasic, 72'), Alvaro Negredo (Yann Bodiger, 80') Предупреждения: Энтони Лосано (64'), Эстебан Бургос (70')

    «Кадис» не проигрывает уже 5 туров в Примере. Это третья победа команды в серии. Благодаря таким результатам гости занимают 2 место. У них 14 очков.

    «Эйбар» прервал беспроигрышную серию. Пока что хозяева расположились на 11 месте. В их активе 8 очков.

    «Реал» — «Уэска»

    31 октября 16:00 мск

    «Атлетик» — «Севилья»

    31 октября 18:15 мск

    «Осасуна» — «Атлетико»

    31 октября 20:30 мск

    «Алавес» — «Барселона»

    31 октября 23:00 мск

    «Бетис» — «Эльче»

    1 ноября 16:00 мск

    «Сельта» — «Реал Сосьедад»

    1 ноября 18:00 мск

    «Гранада» — «Леванте»

    1 ноября 20:30 мск

    «Валенсия» — «Хетафе»

    1 ноября 23:00 мск

    «Вильярреал» — «Вальядолид»

    2 ноября 23:00 мск

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