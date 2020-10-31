Мюллер: Это была трудовая победа

Игрок «Баварии»считает, что матч с «Кельном» выдался нелегким (2:1).

«Это была трудовая победа. Особенно в виду того, что нам не удалось в начале второго тайма забить третий мяч. До самого конца могло случиться все, что угодно. Мы не показали блестящую игру. Мы принимаем это. Мы определенно зачастую слишком легко теряли мяч и немного небрежно атаковали. "Кельн" отходил очень глубоко. Они действовали хорошо. Как бы то ни было, в некоторых ситуациях мы должны были четче разыгрывать комбинации и доходить до ворот соперника. Однако мы играли со страстью. Нас в этом плане не за что упрекнуть, но в игровом плане мы могли быть лучше», — приводит слова футболиста сайт «Баварии».

В этом матче Мюллер отличился результативным ударом и повторил клубный рекорд по количеству побед в чемпионате Германии. 0