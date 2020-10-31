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    Назван самый дорогой футболист не старше 21 года по версии Forbes

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    Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих футболистов не старте 21 года.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Первую строчку в рейтинге занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, чья стоимость была оценена в 183,3 миллиона евро.

    Второе место занял нападающий «Атлетико» Жоау Феликс (104 млн евро), а третьим стал немецкий полузащитник «Челси» Кай Хавертц (98 млн евро).

    В топ-10 также вошли Альфонсо Дейвис («Бавария», Канада; 88,3 млн евро), Маттейс де Лигт («Ювентус», Нидерланды; 86,8 млн евро), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия; 86,8 млн евро), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд, Норвегия; 68,3 млн евро), Ашраф Хакими («Интер», Марокко; 66,3 млн евро), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия; 63 млн евро) и Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания; 57,7 млн евро). 0

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