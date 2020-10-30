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    Рассказов: Я не подошел Тедеско. Почему — надо спрашивать у него

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    Защитник «Арсенала» Николай Рассказов, арендованный у «Спартака», рассказал о разногласиях с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

    Николай Рассказов
    Николай Рассказов

    «Перед первым матчем сезона с "Сочи" Тедеско подозвал меня и сказал:

    "У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твое игровое время сократится до минимума".

    Но по факту этого времени не было вообще. На замену выходил Ещенко, а я сидел на скамейке запасных.

    С Тедеско перед уходом не поговорили. В том то и дело, что никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе.

    На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол.

    Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему — надо спрашивать у него», — приводит слова Рассказова Sport24. 0

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