Рассказов: Я не подошел Тедеско. Почему — надо спрашивать у него

Защитник «Арсенала», арендованный у, рассказал о разногласиях с главным тренером красно-белых

«Перед первым матчем сезона с "Сочи" Тедеско подозвал меня и сказал:

"У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твое игровое время сократится до минимума".

Но по факту этого времени не было вообще. На замену выходил Ещенко, а я сидел на скамейке запасных.

С Тедеско перед уходом не поговорили. В том то и дело, что никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе.

На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол.

Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему — надо спрашивать у него», — приводит слова Рассказова Sport24. 0