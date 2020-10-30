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    Три представителя тульского «Арсенала» сдали сомнительные тесты на коронавирус

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    «Арсенал» перед матчем против «Рубина» уведомил РПЛ о том, что команда готова к участию в игре.

    Игроки «Арсенала»
    Игроки «Арсенала»

    При этом в «Арсенале» подчеркнули, что в клубе было три сомнительных теста на коронавирус перед игрой против ЦСКА 26 октября.

    «Перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у трех представителей клуба были выявлены сомнительные результаты. Данные лица были изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора.

    Перед матчем 13-го тура с "Рубином" было проведено дополнительное тестирование всех представителей "Арсенала". Клуб сообщил, что по итогам полученных результатов команда готова к участию в игре. Ранее заболевшие представители клуба остаются на амбулаторном лечении», — говорится в заявлении РПЛ.

    Матч «Арсенал» — «Рубин» состоится 31 октября. Начало — в 14:00 мск. 0

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