«Зенит» уступил в трех матчах подряд впервые с 2018 года

в Дортмунде уступил(0:2) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Таким образом, «Зенит» впервые с 2018 года потерпел три поражения подряд. Ранее клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Брюгге» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, а также уступил «Рубину» (1:2) в 12-м туре чемпионата России.

После двух туров ЛЧ «Зенит» занимает последнее место в группе F, не набрав ни одного очка. В третьем туре команда встретится с «Лацио».

Отметим, что в последний раз «сине-бело-голубые» проигрывали трижды подряд в декабре 2018 года, когда провели неудачную серию во встречах с тульским «Арсеналом» (2:4), «Рубином» (1:2) и Славией (0:2) в Лиге Европы. 0