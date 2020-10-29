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    «Боруссия» — «Зенит»Не дотерпели. Ставка «Зенита» на игру от обороны не оправдалась
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    «Зенит» уступил в трех матчах подряд впервые с 2018 года

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    «Зенит» в Дортмунде уступил «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Боруссия» Д — «Зенит»
    «Боруссия» Д — «Зенит»

    Таким образом, «Зенит» впервые с 2018 года потерпел три поражения подряд. Ранее клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Брюгге» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, а также уступил «Рубину» (1:2) в 12-м туре чемпионата России.

    После двух туров ЛЧ «Зенит» занимает последнее место в группе F, не набрав ни одного очка. В третьем туре команда встретится с «Лацио».

    Отметим, что в последний раз «сине-бело-голубые» проигрывали трижды подряд в декабре 2018 года, когда провели неудачную серию во встречах с тульским «Арсеналом» (2:4), «Рубином» (1:2) и Славией (0:2) в Лиге Европы. 0

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