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    Сульшер: «РБ Лейпциг» заставил «МЮ» потрудиться

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (5:0).

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Рашфорд вышел на поле, сыграл хорошо и оказал большое влияние на игру. Конечно, на это мы и рассчитываем в исполнении игроков, выходящих на замену.

    Впрочем, это возможно лишь тогда, когда вся остальная команда создает фундамент для подобного выступления. А она отлично поработала!

    "РБ Лейпциг" заставляет тебя попотеть: высокий прессинг, контрпрессинг, высокая интенсивность. Нам пришлось действительно потрудиться. А свободные зоны появляются тогда, когда ты выигрываешь.

    Сегодня выбор состава был обусловлен матчем с "Арсеналом". Нужно быть подготовленными к нему, поскольку в АПЛ мы провели на игру меньше остальных, так что нам необходимо набирать очки», — сказал Сульшер BT Sports. 0

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