Рамос повторил рекорд Касильяса по числу сезонов в ЛЧ

и менхенгладбахскаясыграли вничью со счетом 2:2 в Германии в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для капитана мадридцев Серхио Рамоса этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира и 16-м сезоном в Лиге чемпионов в составе «Реала».

Таким образом, 34-летний защитник повторил рекорд экс-вратаря команды Икера Касильяса, в активе которого также 16 сезонов в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что на счету Серхио Рамоса 125 встреч в ЛЧ, в то время, как у Икера Касильяса их 150. Однако по количеству завоеванных трофеев самого престижного футбольного турнира 34-летний защитник превосходит экс-вратаря «сливочных» — четыре против трех. 0