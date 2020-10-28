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    Рамос повторил рекорд Касильяса по числу сезонов в ЛЧ

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    «Реал» и менхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 2:2 в Германии в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    Для капитана мадридцев Серхио Рамоса этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира и 16-м сезоном в Лиге чемпионов в составе «Реала».

    Таким образом, 34-летний защитник повторил рекорд экс-вратаря команды Икера Касильяса, в активе которого также 16 сезонов в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Отмечается, что на счету Серхио Рамоса 125 встреч в ЛЧ, в то время, как у Икера Касильяса их 150. Однако по количеству завоеванных трофеев самого престижного футбольного турнира 34-летний защитник превосходит экс-вратаря «сливочных» — четыре против трех. 0

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