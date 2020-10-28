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    Нагельсман: «РБ Лейпциг» способен выиграть у «МЮ»

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    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    Юлиан Нагельсман
    Юлиан Нагельсман

    «"Манчестер Юнайтед" хорошо стартовал в Лиге чемпионов, обыграв ПСЖ. Но мы также начали хорошо, поэтому мы достаточно уверены, чтобы сказать, что можем выиграть у "Манчестер Юнайтед".

    Не всегда можно полностью оценить соперника. Они достаточно глубоко защищались с "Челси", но сильно давили на ПСЖ. Думаю, сегодня будет смесь обоих стилей. Команда обладает множеством качеств и очень агрессивна», — сказал Нагельсманн Goal.

    Поединок «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг» состоится 28 октября, начало — в 23:00 мск. 0

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