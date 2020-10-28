«Атлетико» — «Зальцбург»: 3:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Прорвался к штрафной «Зальцбурга» Корреа и смог отдать поперек на Маркоса Льоренте, который с ходу пробил метров с двадцати. Сфера полетела точно в дальний нижний угол.
На 41-й минуте гости провели контратаку. Койта протащил мяч к штрафной «Атлетико» и отдал на Беришу, который вторым касанием продлил на Собослаи. Доминик в борьбе с защитником пробил точно в дальний угол, без шансов для Облака.
«Зальцбург» повел на 47-й минуте. Ульмер убежал по левому флангу и сумел прострелить точно на дальнюю штангу, где Бериша в подкате отправил сферу уже в пустые ворота «Атлетико».
На 52-й минуте «матрасники» разорвали оборону соперника. Получил мяч перед чужой штрафной Фелиш и тут же отдал вперед на Корреа, который в касание вывел португальца один на один с голкипером.
А на 85-й минуте Лемар подхватил мяч на линии штрафной после неудачного выноса защитников «Зальцбурга» и отдал вперед на Фелиша, который вторым касанием вколотил снаряд в сетку.
Группа А: 1. «Бавария» — 6 очков, 2. «Атлетико» — 3, 3. «Локомотив» — 1, 4. «Зальцбург» — 1.
3 ноября железнодорожники на своем поле примут «Атлетико», а «Бавария» встретится в гостях с «Зальцбургом». 0