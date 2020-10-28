«Атлетико» — «Зальцбург»: 3:2, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Прорвался к штрафной «Зальцбурга» Корреа и смог отдать поперек на Маркоса Льоренте, который с ходу пробил метров с двадцати. Сфера полетела точно в дальний нижний угол.

На 41-й минуте гости провели контратаку. Койта протащил мяч к штрафной «Атлетико» и отдал на Беришу, который вторым касанием продлил на Собослаи. Доминик в борьбе с защитником пробил точно в дальний угол, без шансов для Облака.

«Зальцбург» повел на 47-й минуте. Ульмер убежал по левому флангу и сумел прострелить точно на дальнюю штангу, где Бериша в подкате отправил сферу уже в пустые ворота «Атлетико».

На 52-й минуте «матрасники» разорвали оборону соперника. Получил мяч перед чужой штрафной Фелиш и тут же отдал вперед на Корреа, который в касание вывел португальца один на один с голкипером.

А на 85-й минуте Лемар подхватил мяч на линии штрафной после неудачного выноса защитников «Зальцбурга» и отдал вперед на Фелиша, который вторым касанием вколотил снаряд в сетку.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Атлетико — Зальцбург 3:2 Голы: 1:0 Маркос Льоренте (29'), 1:1 Доминик Собослаи (40'), 1:2 Мергим Бериша (47'), 2:2 Жоау Фелиш (52'), 3:2 Жоау Фелиш (85') Атлетико: Ян Облак, Ренан Лоди (Марио Эрмосо, 82'), Стефан Савич, Фелипе, Киран Триппьер, Коке, Анхель Корреа, Маркос Льоренте, Эктор Эррера (Лукас Торрейра, 82'), Жоау Фелиш, Луис Суарес (Тома Лемар, 82') Зальцбург: Чичан Станкович, Андре Рамальо Силва, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер (Жером Онген, 63'), Расмус Кристенсен, Доминик Собослаи, Златко Юнузович (Маджид Ашимеру, 63'), Мохамед Камара, Энок Мвепу, Мергим Бериша, Патсон Дака (Секу Койта, 30') Предупреждения: Андре Рамальо Силва (13'), Максимилиан Вебер (23'), Маркос Льоренте (64')

Группа А: 1. «Бавария» — 6 очков, 2. «Атлетико» — 3, 3. «Локомотив» — 1, 4. «Зальцбург» — 1.

3 ноября железнодорожники на своем поле примут «Атлетико», а «Бавария» встретится в гостях с «Зальцбургом». 0