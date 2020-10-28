«Аталанта» — «Аякс»: счет матча 2:2, обзор голов

в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с— 2:2.

Амстердамская команда открыла счет на 30-й минуте, когда пенальти реализовал Душан Тадич.

Спустя восемь минут Лассина Траоре удвоил преимущество «Аякса», воспользовавшись ошибкой Марко Спортьелло, выпустившего мяч из рук.

«Аталанта» сократила отставание на 54-й минуте. Алехандро Гомес навесил на дальнюю штангу, где Дуван Сапата пробил головой в ближний угол ворот.

Еще через шесть минут Сапата оформил дубль в быстрой контратаке с передачи Марио Пашалича.

Российский полузащитник бергамцев Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

В следующем туре «Аталанта» примет «Ливерпуль», а «Аякс» в гостях сыграет с «Мидтьюлланном».

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Аталанта — Аякс 2:2 Голы: 0:1 Душан Тадич (пенальти) (30'), 0:2 Lassina Traore (38'), 1:2 Дуван Сапата (54'), 2:2 Дуван Сапата (60') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Робин Гозенс, Алехандро Гомес (Луис Мурьель, 78'), Ремо Фройлер, Ханс Хатебур, Йосип Иличич (Руслан Малиновский, 79'), Марио Пашалич, Дуван Сапата Аякс: Андре Онана, Перр Схюрс, Нуссайр Мазрауи (Сеан Клайбер, 56'), Дейли Блинд, Николас Тальяфико, Дави Классен, Ryan Gravenberch, Душан Тадич, Давид Нерес (Квинси Промес, 69'), Lassina Traore, Antony (Закария Лабьяд, 90') Предупреждения: Lassina Traore (6'), Дави Классен (20'), Йосип Иличич (23'), Нуссайр Мазрауи (25'), Берат Джимсити (66'), Руслан Малиновский (90')

Группа D: 1. «Ливерпуль» — 6 очков, 2. «Аталанта» — 4 очка, 3. «Аякс» — 1 очко, 4. «Мидтьюлланн» — 0 очков. 0