«Алания» — «Акрон»: счет матча 5:1, обзор голов

Владикавказскаяодержала домашнюю победу над тольяттинским(5:1) в матче 18-го тура первенства ФНЛ.

В составе победителей отличились Алан Хугаев, Сослан Качмазов, Алан Хабалов и Давид Кобесов, оформивший дубль.

Еще один мяч защитник «Алании» Давид Шавлохов срезал в свои ворота.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Акрон 5:1 Голы: 1:0 Алан Хугаев (25'), 2:0 Soslan Kachmazov (41'), 3:0 Алан Хабалов (70'), 4:0 Давид Кобесов (84'), 4:1 David Shavlokhov (автогол) (86'), 5:1 Давид Кобесов (90') Алания: Ростислав Солдатенко, David Shavlokhov, Soslan Kachmazov, Алан Хугаев (Давид Дзахов, 72'), Batraz Khadartsev (Алан Хабалов, 62'), Сергей Крамаренко (Батраз Гурциев, 62'), Азамат Засеев, Хетаг Кочиев, Аллон Бутаев (Давид Кобесов, 77'), Бутта Магомедов, Nikolay Giorgobiani (Батрадз Кокоев, 75') Акрон: Сергей Волков, Азнаур Герюгов (Андрей Потапов, 76'), Артур Газданов, Булат Садыков (Александр Босов, 64'), Максим Елеев, Максим Малаховский, Иван Чудин, Максим Жестоков, Evgeniy Yatskiy (Николай Иванников, 46'), Артём Делькин, Сергей Кирьяков (Владимир Друковский, 62') Предупреждение: Батраз Гурциев (77')

Владикавказский клуб набрал 31 очко и поднялся на 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» с 14 очками идет 18-м.

В следующем туре «Алания» в гостях сыграет с «Краснодаром-2», а «Акрон» примет «Текстильщик». Оба матча пройдут 1 ноября. 0