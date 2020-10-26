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    В «Манчестер Сити» определились со сменщиком Гвардиолы

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    Руководство «Манчестер Сити» уже определилось с кандидатурой тренера, который возглавит команду, если Хосеп Гвардиола откажется продлевать контракт с клубом.

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    По информации Daily Mail, преемником Гвардиолы в «Манчестер Сити» может стать главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.

    Кроме того, в английском клубе рассматривают также кандидатуру Маурисио Почеттино, который ранее возглавлял «Тоттенхэм», но в настоящее время находится без работы.

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    • «Лейпциг» в прошлом сезоне под руководством Нагельсманна занял третье место в Бундеслиге и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Контракт 33-летнего специалиста с немецким клубом рассчитан до 2023 года. 0

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