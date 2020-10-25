В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» о судействе матча со «Спартаком»

Глава судейского комитета РФСпрокомментировал слова генерального директорао предвзятом судействе в матче 12-го тура РПЛ со(1:3).

«Люди в "Краснодаре" очень эмоциональны. По-человечески их можно понять. Трактовка момента в моменте отмененного гола "Краснодара" действительно могла быть для них непонятной. Если судья дает бороться, то не надо было давать свисток до забитого гола. Это всё можно понять.

Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК рассмотрит все эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, в ближайшее время "Краснодар" пришлёт запрос. Все будет рассмотрено», — сказал Хачатурянц «Чемпионату».

Напомним, «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. 0