Рахимов: «Уфа» сыграла с «Ахматом» глупо

Главный тренер «Уфы»прокомментировал поражение от(1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

«Мы очень глупо сыграли, имея преимущество, которое у нас было.

Мы прекрасно понимали, что будут только длинные передачи для контратак, но, к сожалению, плохо реагировали на них и на потери мяча.

Я считаю, мы сыграли глупо, позволив "Ахмату" забить два мяча. Это наша проблема, нам ее и решать.

Надо улучшать качество игроков. Чтобы иметь преимущество с хорошим контролем мяча, нужно иметь неплохую техническую оснащенность.

Иметь одного-двоих таких игроков на таком уровне достаточно сложно. Надо признать, что-то, что произошло сегодня — наш уровень.

Мы должны думать, как его улучшить», — сказал в эфире «Матч Премьер» Рахимов. 0