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    Первушин: «Тамбов» доволен результатом игры с «Уралом»

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    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился впечатлением от ничьей с «Уралом» (0:0) в выездном матче 12-го тура РПЛ.

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    «Мы понимали, что соперник мотивирован, давно не побеждал. Поэтому предполагали, что "Урал" будет играть агрессивно в атаке. Мы строили план на игру таким образом, чтобы противодействовать нападению соперника и проводить свои быстрые атаки.

    Хорошо, что мы много отбирали и перехватывали, но плохо, что мало убегали в быстрые атаки. Над этим будем работать и исправлять ошибки, допущенные сегодня.

    Большой плюс, что не пропустили гол. Результатом довольны, недовольны какими-то групповыми взаимодействиями, но игра в обороне нас устраивает», — сказал Первушин на послематчевой пресс-конференции.

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