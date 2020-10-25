Первушин: «Тамбов» доволен результатом игры с «Уралом»

Главный тренерподелился впечатлением от ничьей с(0:0) в выездном матче 12-го тура РПЛ.

«Мы понимали, что соперник мотивирован, давно не побеждал. Поэтому предполагали, что "Урал" будет играть агрессивно в атаке. Мы строили план на игру таким образом, чтобы противодействовать нападению соперника и проводить свои быстрые атаки.

Хорошо, что мы много отбирали и перехватывали, но плохо, что мало убегали в быстрые атаки. Над этим будем работать и исправлять ошибки, допущенные сегодня.

Большой плюс, что не пропустили гол. Результатом довольны, недовольны какими-то групповыми взаимодействиями, но игра в обороне нас устраивает», — сказал Первушин на послематчевой пресс-конференции.

«Урал» набрал 11 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ. «Тамбов» набрал 12 очков и идет двенадцатым. 0