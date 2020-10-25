Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом»

Александр Головин
globallookpress.com
На этот раз Головин не попал в заявку команды на матч восьмого тура чемпионата Франции против «Лиона».
Российский футболист продолжает восстанавливаться после трамвы задней поверхности бедра, которую он получил еще в конце августа в игре с «Метцем».
С тех пор Головин пропустил сентябрьские и октябрьские матчи сборной России, а также пять игр «Монако» в чемпионате Франции.
𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 🔴⚪️ pour affronter l'Olympique Lyonnais.#OLASM | Demain, 21h 👊 pic.twitter.com/3yKf2y4REU— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 24, 2020
Напомним, Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.