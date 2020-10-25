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    Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом»

    Футбол Монако Лион Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит очередной матч своей команды.

    Александр Головин
    Александр Головин

    На этот раз Головин не попал в заявку команды на матч восьмого тура чемпионата Франции против «Лиона».

    Российский футболист продолжает восстанавливаться после трамвы задней поверхности бедра, которую он получил еще в конце августа в игре с «Метцем».

    С тех пор Головин пропустил сентябрьские и октябрьские матчи сборной России, а также пять игр «Монако» в чемпионате Франции.

    Напомним, Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.

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