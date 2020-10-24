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    Гол Кике принес «Эйбару» победу над «Севильей»

    «Севилья» — «Эйбар»: счет 0:1, обзор голов

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    «Севилья» в матче 7 тура Примеры проиграла «Эйбару» со счетом 0:1 и продолжила свою безвыигрышную серию в чемпионате.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол гости забили на 41 минуте. Папе Диоп вывел на ударную позицию Кике, который из пределов штрафной нанес удар под перекладину.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Эйбар 0:1
    Гол: 0:1 Энрике Гарсия (41') Севилья: Томаш Вацлик, Серджи Гомес (Лукас Окампос, 46'), Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Неманья Гудель, Иван Ракитич (Люк де Йонг, 80'), Оливер Торрес, Мунир Эль-Хаддади (Франко Васкес, 80'), Оскар Родригес (Сусо, 70'), Юссеф Эн-Несири (Карлос Фернандес, 70') Эйбар: Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Паулу Оливейра, Алехандро Посо, Анайц Арбилья, Серхио Альварес, Pape Kouli Diop, Такаси Инуи, Кевин Родригеш (Серхи Энрич, 61'), Бриан Хиль (Педро Леон, 85'), Энрике Гарсия (Эдуардо Экспозито, 73') Предупреждения: Кевин Родригеш (44'), Эдуардо Экспозито (74'), Педро Леон (87')

    «Севилья» опускается на 13 место. У нее 7 очков. «Эйбар» находится на 11 позиции, имея на пункт больше. 0

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