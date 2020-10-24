«Краснодар» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына игру 12-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Чернов, Рамирес, Газинский, Спецян, Кайю, Вилена, Ионов, Сулейманов.

Запасные: Синицын, Городов, Мацукатов, Уткин, Сабуа.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Мозес, Бакаев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Кокорин.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.55, на успех «Спартака» — 3.30, на ничью — 3.66. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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