«Боруссия» Д — «Шальке»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Мануэль Аканджи (55), Эрлинг Холанд (61) и Матс Хуммельс (78).
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия Д — Шальке 04 3:0
Голы: 1:0 Мануэль Аканджи (55'), 2:0 Эрлинг Холанн (61'), 3:0 Матс Хуммельс (78') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье (Матеу Морей, 80'), Томас Делейни, Джейдон Санчо (Торган Азар, 77'), Махмуд Дахуд (Аксель Витсель, 71'), Юлиан Брандт (Марко Ройс, 77'), Джованни Рейна (Феликс Пасслак, 71'), Эрлинг Холанн Шальке 04: Фредерик Реннов, Матия Настасич, Салиф Сане, Malick Thiaw, Kilian Ludewig, Омар Маскарель, Набиль Бенталеб (Can Bozdogan, 56'), Бастиан Очипка, Амин Арит, Рабби Матондо (Бенито Раман, 71'), Гонсало Пасьенса (Ахмед Кутуджу, 56') Предупреждение: Омар Маскарель (13')
«Боруссия» с 12 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» на предпоследнем месте с 1 очком.
Ближайший матч команда Люсьена Фавра проведет дома против «Зенита» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Игра состоится 28 октября.
«Шальке» 30 октября дома примет «Штутгарт» в 6-м туре Бундеслиги. 0