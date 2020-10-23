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    Форварду «Реала» грозит полгода тюрьмы за нарушение карантина

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    Нападающему «Реала» Луке Йовичу грозит шестимесячный тюремный срок за нарушение карантина, сообщает Marca.

    Лука Йович
    Лука Йович

    По информации издания, 22-летнему футболисту инкриминируется несоблюдение санитарных прaвил вo время пандемии. Рaнее игрoк не сoгласился выплaтить 3,5 миллиона динaров (окoло 30 тысяч долларов) в обмен на отказ от вoзбуждения уголовного дела.

    Йович прилетел в Белград из Мадрида в марте и должен был провести в самоизоляции четыре недели. Однако, по информации СМИ, футболист был замечен на улицах Белграда и сфотографирован на вечеринке в честь дня рождения подруги. Сам игрок ранее отрицал, что нарушал карантин, и утверждал, что на улице он был замечен, когда шел в магазин.

    Напомним, Йович перешел в «Реал» в 2019 году из франкфуртского «Айнтрахта». В прошлом сезоне он провел за «Королевский клуб» 27 матчей во всех турнира и забил два гола. 0

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