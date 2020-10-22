Руководство «Реала» задумалось о смене тренера — СМИ

Руководство мадридскогозадумалось об увольнении главного тренера команды

Как утверждает AS, причиной этому послужило слабое начало сезона, а также неожиданные поражения от «Кадиса» (0:1) и «Шахтера» (2:3).

На данный момент в «Реале» видят две альтернативы Зидану. Это бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а также экс-форвард «Реала» Рауль, возглавляющий молодежную команду мадридского клуба.

Отмечается, что Флорентино Перес считает Рауля идеальным кандидатом на пост главного тренера «Реала», однако другие руководители клуба сомневаются, что экс-футболист уже готов к этой работе. 0