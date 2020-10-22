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    Руководство «Реала» задумалось о смене тренера — СМИ

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    Руководство мадридского «Реала» задумалось об увольнении главного тренера команды Зинедина Зидана.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    Как утверждает AS, причиной этому послужило слабое начало сезона, а также неожиданные поражения от «Кадиса» (0:1) и «Шахтера» (2:3).

    На данный момент в «Реале» видят две альтернативы Зидану. Это бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а также экс-форвард «Реала» Рауль, возглавляющий молодежную команду мадридского клуба.

    Отмечается, что Флорентино Перес считает Рауля идеальным кандидатом на пост главного тренера «Реала», однако другие руководители клуба сомневаются, что экс-футболист уже готов к этой работе. 0

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