ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Клопп может рассчитывать на глубину своего состава«Ливерпуль» готов к успеху и без ван Дейка
  • 16:48
    • СМИ: Роналду сможет сыграть с «Барселоной» при одном условии
  • 16:34
    • Руководство «Фиорентины» провело встречу с Сарри
  • 15:34
    • Роналду повторно сдал положительный тест на коронавирус — СМИ
  • 15:19
    • Дацюк выбыл до середины ноября
  • 14:46
    • Грожан и Магнуссен покинут «Хаас» после окончания сезона
    Все новости спорта

    Анчелотти: Пикфорд очень расстроен из-за травмы ван Дейка

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что вратарь Джордан Пикфорд сожалеет о травме, которую нанес защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

    Джордан Пикфорд
    Джордан Пикфорд

    «Если честно, мы все очень сожалеем о травме ван Дейка. Каждый из нас надеется, что он восстановится как можно скорее. Пикфорд несвоевременно столкнулся с Вирджилом, но футбол в АПЛ настолько быстрый, что не так уж и трудно запоздать.

    Джордан успел к мячу позже, но он пытался забрать его себе, а не травмировать ван Дейка. Говорить, что это было сделано преднамеренно — слишком. Думаю, и сам ван Дейк это понимает. Джордан очень расстроен тем, что произошло. Они столкнулись, но это футбол, так случается», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Эвертона».

    Напомним, из-за столкновения с Пикфордом ван Дейк заработал разрыв крестообразных связок.

    29-летнему защитнику предстоит перенести операцию, после чего он может пропустить весь сезон. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вольфсберг» — ЦСКА: Удастся ли армейцам удачно стартовать в Лиге Европы?
  • «Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли «Заря» удивить «Лестер»?
  • «Лестер» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • На «Селтик Парк» «Милану» придется непросто
  • «Селтик» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.97
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вольфсберг — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Селтик — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рапид — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.59
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры