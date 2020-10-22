Анчелотти: Пикфорд очень расстроен из-за травмы ван Дейка

Главный тренерзаявил, что вратарьсожалеет о травме, которую нанес защитнику

«Если честно, мы все очень сожалеем о травме ван Дейка. Каждый из нас надеется, что он восстановится как можно скорее. Пикфорд несвоевременно столкнулся с Вирджилом, но футбол в АПЛ настолько быстрый, что не так уж и трудно запоздать.

Джордан успел к мячу позже, но он пытался забрать его себе, а не травмировать ван Дейка. Говорить, что это было сделано преднамеренно — слишком. Думаю, и сам ван Дейк это понимает. Джордан очень расстроен тем, что произошло. Они столкнулись, но это футбол, так случается», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Эвертона».

Напомним, из-за столкновения с Пикфордом ван Дейк заработал разрыв крестообразных связок.

29-летнему защитнику предстоит перенести операцию, после чего он может пропустить весь сезон. 0