ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зальцбург» — «Локомотив»Второй раз так не повезет. Ошибка судьи помогла «Локо» увезти ничью из Австрии
  • 07:31
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 23:57
    • Автогол Тальяфико принес «Ливерпулю» победу над «Аяксом»
  • 23:56
    • «Манчестер Сити» сломил сопротивление «Порту»
  • 23:49
    • «Бавария» разгромила «Атлетико», Коман оформил дубль
  • 21:46
    • «Шахтер» в Мадриде обыграл «Реал»
    Все новости спорта

    Нигматуллин: Надеюсь, «Локомотив» в матчах с «Баварией» и «Атлетико» будет не пассажиром, а кондуктором

    Футбол Локомотив Ред Булл Зальцбург Лига чемпионов Футбол России Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил игру «железнодорожников» в матче против «Зальцбурга» (2:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Руслан Нигматуллин
    Руслан Нигматуллин

    «Учитывая большое желание и любовь „Зальцбурга“ атаковать, самое логичное было заморозить игру и выставить пять защитников. Наш клуб выставил состав с двумя нападающими, что выглядело легкомысленно. Но, как показал результат, вышло все довольно неплохо. Пропущенные голы были и случайными, но стоит отметить шикарный сейв Гильерме на 93-й минуте. Дебют „Локомотива“ оценю как удачный.

    Перспективы „Локомотива“ могут еще поменяться. Нельзя опускать руки, результат может быть любой. Пример тому „Шахтер“, который смог выиграть в Мадриде.

    Сегодня порадовала смелость „Локомотива“, так можно добиваться результата. Надеюсь, и с „Баварией“, и с „Атлетико“ это удастся сделать. И „Локомотив“ будет уже не пассажиром, как сказал „Зальцбург“, теперь они это поняли, а кондуктором.

  • «Локомотиву» будет сложно с «Баварией» и «Атлетико», считает Смолов
  • Читайте по теме

    • Багаж нашего любимого Юрия Павловича был, но он закончился в конце прошлого сезона. Сейчас нужно понимать, что это команда Николича. Марко формирует состав и выстраивает тактику. Это его заслуженная ничья и первое очко в Лиге чемпионов. Команда не избежала ошибок. Например, второй мяч выглядит очень уж по-детски», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вольфсберг» — ЦСКА: Удастся ли армейцам удачно стартовать в Лиге Европы?
  • «Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли «Заря» удивить «Лестер»?
  • «Лестер» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • На «Селтик Парк» «Милану» придется непросто
  • «Селтик» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.97
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вольфсберг — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Селтик — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рапид — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.90
  • Прогноз на матч Слован Либерец — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Каракас
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры