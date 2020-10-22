Нигматуллин: Надеюсь, «Локомотив» в матчах с «Баварией» и «Атлетико» будет не пассажиром, а кондуктором

Бывший голкипер «Локомотива»оценил игру «железнодорожников» в матче против «Зальцбурга» (2:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Учитывая большое желание и любовь „Зальцбурга“ атаковать, самое логичное было заморозить игру и выставить пять защитников. Наш клуб выставил состав с двумя нападающими, что выглядело легкомысленно. Но, как показал результат, вышло все довольно неплохо. Пропущенные голы были и случайными, но стоит отметить шикарный сейв Гильерме на 93-й минуте. Дебют „Локомотива“ оценю как удачный.

Перспективы „Локомотива“ могут еще поменяться. Нельзя опускать руки, результат может быть любой. Пример тому „Шахтер“, который смог выиграть в Мадриде.

Сегодня порадовала смелость „Локомотива“, так можно добиваться результата. Надеюсь, и с „Баварией“, и с „Атлетико“ это удастся сделать. И „Локомотив“ будет уже не пассажиром, как сказал „Зальцбург“, теперь они это поняли, а кондуктором.

Багаж нашего любимого Юрия Павловича был, но он закончился в конце прошлого сезона. Сейчас нужно понимать, что это команда Николича. Марко формирует состав и выстраивает тактику. Это его заслуженная ничья и первое очко в Лиге чемпионов. Команда не избежала ошибок. Например, второй мяч выглядит очень уж по-детски», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат». 0