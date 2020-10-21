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    «Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в следующий раунд Кубка России

    «Енисей» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак Енисей
    «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Енисея» в матче группового этапа Кубка России со счетом 0:1 (0:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.

    Отметим, что Доменико Тедеско в этом матче использовал экспериментальный состав с большим количеством молодых игроков. Дебютами за основу москвичей отметились Руслан Литвинов, Леонид Миронов, Константин Шильцов, Святослав Кожедуб и Даниил Петрунин.

    Россия. Кубок. Группа 2. 3-й тур
    «Енисей» (Красноярск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)
    Гол: Лескано, 47«Енисей» (Красноярск): Опарин, Абрамов (Марков, 90+1), Цховребов, Сухомлинов (Рукас, 46), Кичин, Комков (Песиков, 62), Ланин, Зотов (Иванов, 90+1), Глушков, Саная, Лескано (Раздорских, 67)«Спартак» (Москва): А.Ребров, Кутепов (Литвинов, 57), Гапонов, Маслов, Миронов, Умяров, Маркитесов (Кожедуб, 84), Бакаев (Шильцов, 73), Оганесян, Понсе (Игнатов, 57), Кокорин (Петрунин, 73)Предупреждения: Кутепов, 7. Саная, 46. Комков, 56. Цховребов, 67. Маркитесов, 69

    Несмотря на эту неудачу, «красно-белые» заняли первое место в своей группе и пробились в стадию плей-офф. 0

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