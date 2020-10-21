«Енисей» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

потерпел гостевое поражение отв матче группового этапа Кубка России со счетом 0:1 (0:0).

Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.

Отметим, что Доменико Тедеско в этом матче использовал экспериментальный состав с большим количеством молодых игроков. Дебютами за основу москвичей отметились Руслан Литвинов, Леонид Миронов, Константин Шильцов, Святослав Кожедуб и Даниил Петрунин.

Россия. Кубок. Группа 2. 3-й тур «Енисей» (Красноярск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0) Гол: Лескано, 47«Енисей» (Красноярск): Опарин, Абрамов (Марков, 90+1), Цховребов, Сухомлинов (Рукас, 46), Кичин, Комков (Песиков, 62), Ланин, Зотов (Иванов, 90+1), Глушков, Саная, Лескано (Раздорских, 67)«Спартак» (Москва): А.Ребров, Кутепов (Литвинов, 57), Гапонов, Маслов, Миронов, Умяров, Маркитесов (Кожедуб, 84), Бакаев (Шильцов, 73), Оганесян, Понсе (Игнатов, 57), Кокорин (Петрунин, 73)Предупреждения: Кутепов, 7. Саная, 46. Комков, 56. Цховребов, 67. Маркитесов, 69

Несмотря на эту неудачу, «красно-белые» заняли первое место в своей группе и пробились в стадию плей-офф. 0