«Арсенал» победил по пенальти «Текстильщик» и пробился в плей-офф

Тульскийобыграл в серии пенальтив матче группового этапа Кубка России.

Основное время матча завершилось вничью, а в серии одиннадцатиметровых туляки победили со счетом 4:3.

На 84-й минуте красную карточку получил защитник «Арсенала» Артем Сокол.

Россия. Кубок. Группа 3. 3-й тур Серия пенальти: Бурлак — 0:1. Романенко — 1:1. Бауэр — 1:2. Мнацаканян — 2:2. Панченко — 2:3. Аппаев — 3:3. Ломовицкий — 3:4. Сидоров — 3:4 (вратарь)«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Фомин, Обивалин, Макушкин, Горюшкин, Батов (Романенко, 46), Сидоров, Мухаметзянов (Мнацаканян, 64), Мосейчук (Маричев, 46), Бачинский (Аппаев, 65)«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Бауэр, Кадири (Э.Кангва, 67), Ковалев (Ломовицкий, 54), Хлусевич (Бурлак, 88), К.Кангва, Панченко, Минаев (Аджоев, 46)Предупреждения: К.Кангва, 15. Морозов, 47. Фомин, 54Удаление: Сокол, 84

В первой игре «Арсенал» также по пенальти одолел «Салют», клуб занял первое место в группе и вышел в плей-офф..Stat1Match «Текстильщик» (Иваново) — «Арсенал» (Тула) — 0:0 . Пенальти — 3:4 0