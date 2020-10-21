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    Обляков: Не считаю, что в нашей группе есть аутсайдеры

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    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом».

    Иван Обляков
    Иван Обляков

    Кроме этого, армейцам предстоят встречи с «Фейенордом» и «Динамо» (Загреб).

    «Я не думаю, что группа слабее, чем в прошлом году. Она равная, надо выходить на каждый матч и побеждать.

    Лидеры у нас игроки, которые постарше — Акинфеев, Дзагоев, Васин. Мы еще молодые, но с опытом все придет.

    Не могу сказать, что в нашей группе есть аутсайдеры. Все игры будут непростыми. Нам ко всем соперникам надо относится уважительно и стараться победить», — цитирует Облякова клубная пресс-служба. 0

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