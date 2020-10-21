Обляков: Не считаю, что в нашей группе есть аутсайдеры

Полузащитник ЦСКАподелился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы с австрийским

Кроме этого, армейцам предстоят встречи с «Фейенордом» и «Динамо» (Загреб).

«Я не думаю, что группа слабее, чем в прошлом году. Она равная, надо выходить на каждый матч и побеждать.

Лидеры у нас игроки, которые постарше — Акинфеев, Дзагоев, Васин. Мы еще молодые, но с опытом все придет.

Не могу сказать, что в нашей группе есть аутсайдеры. Все игры будут непростыми. Нам ко всем соперникам надо относится уважительно и стараться победить», — цитирует Облякова клубная пресс-служба. 0