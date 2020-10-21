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    Мусаев: Учитывая проблемы «Краснодаара», ничья — это хороший результат

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги встречи против «Ренна» (1:1).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    Напомним, что специалист пропустил матч из-за ангины. Командой руководил Артур Оленин.

    «С теми трудностями, с которыми мы столкнулись, ничья — это хороший результат. Первый тайм был хорошим по своему содержанию, но вот концовку мы отдали.

    Результат, думаю, приемлемый для дебютного матча. Те игроки, которые имелись в наличии, проявили большую собранность и концентрацию.

    Можно плакаться, говорить, что кого-то не хватает, но надо работать и терпеть. Что мы и сделали сегодня.

    Но надо признать, что после этого матча Петрова мы потеряли надолго. А вот что с плечом Сафонова, я пока информации не имею», — сказал тренер «Матч ТВ». 0

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