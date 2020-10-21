Мусаев: Учитывая проблемы «Краснодаара», ничья — это хороший результат

Главный тренер «Краснодара»подвел итоги встречи против(1:1).

Напомним, что специалист пропустил матч из-за ангины. Командой руководил Артур Оленин.

«С теми трудностями, с которыми мы столкнулись, ничья — это хороший результат. Первый тайм был хорошим по своему содержанию, но вот концовку мы отдали.

Результат, думаю, приемлемый для дебютного матча. Те игроки, которые имелись в наличии, проявили большую собранность и концентрацию.

Можно плакаться, говорить, что кого-то не хватает, но надо работать и терпеть. Что мы и сделали сегодня.

Но надо признать, что после этого матча Петрова мы потеряли надолго. А вот что с плечом Сафонова, я пока информации не имею», — сказал тренер «Матч ТВ». 0