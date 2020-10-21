«Аякс» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

Амстердамскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

Единственный мяч был забит на 35-й минуте. Мане левым краем ворвался в штрафную «Аякса», сместился в центр и пробил — мяч от ноги защитника хозяев Николаса Тальяфико отрикошетил в угол створа ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Аякс — Ливерпуль 0:1 Гол: 0:1 Николас Тальяфико (автогол) (35') Аякс: Андре Онана, Перр Схюрс (Клас-Ян Хунтелар, 84'), Нуссайр Мазрауи, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Дави Классен (Юрген Эккеленкамп, 74'), Ryan Gravenberch, Дейли Блинд (Lassina Traore, 84'), Давид Нерес (Закария Лабьяд, 74'), Душан Тадич, Mohammed Kudus (Квинси Промес, 9') Ливерпуль: Адриан, Фабиньо, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер (Rhys Williams, 90'), Curtis Jones (Джордан Хендерсон, 46'), Роберто Фирмино (Диогу Жота, 60'), Садио Мане (Такуми Минамино, 60'), Мохамед Салах (Шердан Шакири, 60') Предупреждения: Джеймс Милнер (38'), Трент Александер-Арнольд (80'), Квинси Промес (90')

Группа D: 1. «Аталанта» — 3 очка, 2. «Ливерпуль» — 3, 3. «Аякс» — 0, 4. «Мидтьюллан» — 0.

В следующем матче «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Мидтьюлланна», а «Аякс» в гостях встретится с «Аталантой». 0