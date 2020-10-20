«Верона» — «Дженоа»: счет матча 0:0

В матче четвертого тура Серии Ана своем поле сыграла вничью с— 0:0.

Отметим, что в стартовом составе генуэзцев дебютировал бывший игрок «Ростова» Элдор Шомуродов — 25-летний узбекистанец был заменен на 63-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Дженоа 0:0 Верона: Марко Сильвестри, Matteo Lovato, Федерико Чеккерини, Алан Эмпереур (Федерико Димарко, 66'), Марко Давиде Фараони, Дарко Лазович, Ivan Ilic, Роналду Виейра, Адриен Тамез (Эдди Сальседо, 81'), Эбрима Колли (Маттиа Цаканьи, 81'), Андреа Фавилли (Никола Калинич, 60') Дженоа: Маттиа Перин, Кристиан Сапата, Маттья Бани (Эдоардо Гольданига, 69'), Андреа Мазиелло, Паоло Гильоне, Иван Радованович, Милан Бадель (Валон Бехрами, 78'), Николо Ровелла (Steeve Eboa Ebongue, 79'), Леннарт Циборра, Горан Пандев (Витторио Париджини, 79'), Эльдор Шомуродов (Gianluca Scamacca, 63') Предупреждения: Милан Бадель (11'), Горан Пандев (43'), Адриен Тамез (53'), Паоло Гильоне (54'), Эдоардо Гольданига (85')

«Дженоа» набрал четыре очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Верона» с семью очками идет на седьмой строчке.

24 октября генуэзцы дома примут «Интер», а днем позже «Верона» отправится в гости к «Ювентусу». 0