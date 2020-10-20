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    Тренер «Брюгге»: Мы не можем позволить покупать игроков за 40 миллионов

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    Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Филипп Клеман
    Филипп Клеман

    «Первым таймом я доволен, мы показали хорошую организацию. Но нашей команде не хватало уверенности впереди. Нам нужно было добавить в балансе. Уже во втором тайме "Зенит" забил, но мы продолжили искать шанс и забили хороший гол.

    Мы не можем позволить покупать игроков за 40 миллионов, как "Зенит", мы должны усердно работать с молодыми игроками. Де Кетеларе, забивший победный мяч, — один из примеров. И мы стараемся развивать молодежь.

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    • Мы не можем покупать опытных. Так что такие матчи важны для молодежи. Нам надо расти всем вместе, но должен быть баланс. Только играя 20-летними, мы проиграли бы», — приводит слова Клемана «Спорт-Экспресс». 0

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