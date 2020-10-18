Месси и Роналду не попали в список самых дорогих футболистов по версии Transfermarkt

Transfermarkt составил борную из самых дорогих футболистов. В ней не оказалось

Отметим, что португальца оценивают в 60 млн евро. Аргентинец имеет стоимость в 100 млн евро. В состав Transfermarkt отбирались футболисты с наивысшей трансферной стоимостью.

Вратарь: Ян Облак («Атлетико», 90 млн евро);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 110 млн), Маттейс Де Лигт («Ювентус», 70 млн), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 80 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн);

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», 85 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 128 млн), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 120 млн), Садио Мане («Ливерпуль», 120 миллионов евро);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 миллионов евро), Неймар («ПСЖ», 128 миллионов евро).

Nach den Marktwert-Updates — das ist die neue wertvolltste Elf der Welt! Wer fehlt? #TMMarktwerte pic.twitter.com/AXc7gM3NXg — Transfermarkt (@Transfermarkt) October 18, 2020

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