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    «Арсенал» минимально обыграл «Урал»

    «Арсенал» — «Урал»: счет 1:0, обзор гола

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    В матче российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» одержал победу над «Уралом», забив один единственный гол в игре.

    «Арсенал»продолжает набирать очки
    «Арсенал»продолжает набирать очки

    Команда победила благодаря результативному удару Александра Ломовицкого. Игрок отметился на 36 минуте встречи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — Урал 1:0
    Гол: 1:0 Александр Ломовицкий (36') Арсенал Тула: Егор Шамов, Роберт Бауэр, Максим Беляев, Гиа Григалава, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (Юрий Ковалев, 71'), Эванс Кангва (Валерий Громыко, 84'), Кирилл Панченко (Гурам Аджоев, 84'), Kadri Mohammed, Владислав Пантелеев, Лука Джорджевич (Кингз Кангва, 71') Урал: Илья Помазун, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Владимир Рыков, Андрей Егорычев (Вячеслав Подберёзкин, 61'), Роман Емельянов, Дмитрий Ефремов (Артём Шаболин, 76'), Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич (Павел Погребняк, 76'), Эрик Космин Бикфалви Предупреждения: Стефан Страндберг (15'), Александр Ломовицкий (29'), Кирилл Панченко (39'), Даниэль Мишкич (56'), Игорь Калинин (67'), Роберт Бауэр (81'), Роман Емельянов (90')

    «Арсенал» набрал 12 очков и занимает 11 место в таблице РПЛ. «Урал» идет на 3-матчевой серии поражений и сейчас находится на 13 строчке. 0

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